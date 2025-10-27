Son dakika... Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil bir çok ilde hissedildi

Haberin Devamı

AFAD, saat 22.48'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem başta İstanbul olmak üzere birçok ilde de hissedildi.

ART ARDA ARTÇI DEPREMLER

Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2, 3.5, 4 ve 3.9 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi



BAKAN YERLİKAYA: 3 BİNA 1 DÜKKAN YIKILDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te Balıkesir'deki depremle ilgili son gelişmeleri açıkladı. Bakan Yerlikaya, "2 yıkılan bina var. Bir tane de 2 katlı dükkan yıkıldı. İçi boş olan binalar. Daha önceki depremlerde hasar almış ve o nedenle boşaltılmış. Jandarmamız birinci tur taramayı bitirdi. Köylerde yıkılan yer yok. Yaşamla ilgili olumsuzluk da yok. Şu ana kadar yapılan taramalara göre can kaybı yok diyebiliriz. Şuan karayoluyla deprem bölgesine gidiyorum. Valimizle birlikte olacağız. Yaralamayla ilgili müracat var. Balkondan atlayanlarla ilgili bir durum" dedi.





"YIKILAN BİNALAR VAR"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, 6.1 büyüklüğünde depremin ardından yaptığı açıklamada "İlçede yıkılan binalar var" dedi.

AFAD'DAN RİSKLİ VE HASARLI BİNA UYARISI

AFAD, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşları uyardı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" denildi.





İZMİR VE MANİSA VALİLİKLERİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir depremle ilgili, İzmir'de şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin İzmir'de de hissedildiğini belirtti.

Elban, şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir."

Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Elban, "Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Manisa Valiliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin Manisa'da da hissedildiğini bildirdi.

Paylaşımda, "Deprem sonrası Valiliğimiz Kriz Merkezi koordinasyonunda ekiplerimiz hızlıca saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.