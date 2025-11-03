Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da deprem! İstanbul'dan hissedildi

Haberin Devamı

AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.35'te meydana gelen depremin derinliği ise 11.02 olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden hemen önce ise yine merkez üssü Sındırgı olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

BELEDİYE BAŞKANI: SINDIRGIMIZ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN

Saat 15.32'de meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem sonrasında Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak şunları söyledi:

Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun. 10 Ağustos'tan beri 14-15 bine yakın artçılarla sallanmakta. 27 Ekim'de gerçekleşen 2. depremle birlikte yara aldık. 607 bağımsız bölüm için yıkım kararı verildi. Sındırgımızın bir an önce devlet eliyle, afet bölgesi ilan edilmeli. Can kaybımız yoktur, tek tesellimiz budur. Sındırgımız afet bölgesi ilan edilsin.

'EMENDERE FAYI'NDA GELİŞEN ARTÇI BİR DEPREM AKTİVİTESİ'

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı ilçesinin güneyindeki dağlık alanda, 10 Ağustos depreminden sonra yaptığımız arazi çalışması sırasında, ilk kez haritaladığımız ve Emendere Fayı olarak isimlendirdiğimiz fay üzerinde gelişen artçı bir deprem aktivitesi olarak kabul edilebilir. AFAD, bu kapsamda Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) devreye aldığı için ilk ve ikinci depremlerden sonra hasarlı binalar boşaltılmıştı. İki ana şok ve artçı depremler sırasında hasarlı binalar, daha ağır hasarlı olmuş veya yıkılmış olabilir bu depremde. Ancak TAMP kapsamında bu binalar boşaltıldığı için can kaybı olmaması gerekiyor. İkinci 6.1’lik depremden sonra da devam eden artçı deprem aktivitesi deprem fırtınası şeklinde kendini göstermeye devam edebilir. Bu nedenle TAMP kapsamında AFAD olarak yapılan uygulamalara halkın hızlı bir şekilde uyum göstermesi gerekmektedir" dedi.

PROF. DR. PAMPAL: BU BİR ARTÇI DEPREM

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı'da yaşanan depremi şu sözlerle yorumladı:

Bölgedeki çok sayıdaki faylar, bilinen bilinmeyen faylar. Bizim açımızdan anormal bir durum yok. 10-15 bine yaklaşan deprem sayısına ulaşıldı 3 ayda. Sındırgı fayı kendi içinde parçalanıyor. Bu artçı bir deprem. Geçmiş olsun. Sanırım paniğe kapılmıyorlar artık, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar artık. Sındırgı civarında daha büyüğünü beklemiyorum ama doğuya batıya doğru 6 büyüklüğündeki deprem bekliyoruz.

"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK!"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur."

BURSA’DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Bursa’da da hissedildi. Sarsıntıyı hissedenler, bulundukları binalardan dışarı çıkarken, deprem sırasında açık alanlarda olan vatandaşlar ise günlük yaşamlarına devam etti. Deprem, kentte herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

TELEFONLARINA UYARI GELDİ

Telefonlarında deprem uyarı sistemi bulunan bazı vatandaşlar ise sarsıntından saniyeler önce gelen uyarıyla birlikte depremi beklemeye başladı. Bursa’da uyarıyla birlikte bulundukları iş yerinde sarsıntıyı bekleyen 3 kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

