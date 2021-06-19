Son dakika: İstanbul'da hissedilen 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..

Son dakika haberine göre İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde bir deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı İstanbul'daki depreme ilişkin mesaj paylaştı.

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