Son dakika: İstanbul'da Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 12:28
İstanbul Çatalca'da Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıkarak toprak alana girdi. Kazada yara almayan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Çatalca'da bulunan Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı, saat 09.30 sıralarında pistten çıkarak toprak alana girdi. Pilot, uçağı güvenli şekilde durdururken ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerini tamamlamasının ardından uçak, incelenmek üzere bulunduğu alandan çekildi. (DHA)