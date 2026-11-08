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Son dakika: İstanbul'da Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı

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#İSTANBUL#Çatalca#Hezarfen Havalimanı
Son dakika: İstanbulda Hezarfen Havalimanında eğitim uçağı pistten çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 12:28

İstanbul Çatalca'da Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıkarak toprak alana girdi. Kazada yara almayan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Çatalca'da bulunan Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı, saat 09.30 sıralarında pistten çıkarak toprak alana girdi. Pilot, uçağı güvenli şekilde durdururken ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İstanbulda Hezarfen Havalimanında eğitim uçağı pistten çıktı
Kazadan yara almadan kurtulan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerini tamamlamasının ardından uçak, incelenmek üzere bulunduğu alandan çekildi. (DHA)
Son dakika: İstanbulda Hezarfen Havalimanında eğitim uçağı pistten çıktı

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#İSTANBUL#Çatalca#Hezarfen Havalimanı

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