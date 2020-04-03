Son dakika... İstanbul'da hareketli dakikalar! Corona Virüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi

İnşaatta işçi olarak çalışan Fas uyruklu 55 yaşındaki Raşit isimli kişi, sabah saatlerinde yüksek ateş ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Öğleden sonra tekrar çalıştığı inşaata kolunda bant ve iğne olduğu halde gelen Raşit'i gören işçiler inşaat alanını terk ederek polisi aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre inşaatta duran Raşit dışarıya çıkarak polis ve çevresindekilere bağırmaya başladı. Güçlükle inşaata tekrar sokulan işçinin üzerine kapı kilitlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile inşaatta çıkartılan Faslı Raşit, polis ve sağlık ekiplerine bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğini söyledi.

Corona Virüs şüphesi olan kişi polis eşliğinde ambulans ile Eyüpsultan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalışma arkadaşı Bilal Çakan "İnşaata yukarıya çıktım. Raşit bana bir kağıt gösterdi. Taburcu olmuş olsa elindeki serumu çıkartırlardı. Bu direk kaçmış. 'Niye kaçtın' diye sorduğumda 'Korktum' dedi bana" dedi.