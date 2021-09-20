Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mucize kurtuluş İkinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttuMucize kurtuluş! İkinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttu#ABD
BOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecekBOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecek#BOTAŞ
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerLatin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler#Koronavirüs
Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendiFotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi#Mehmet Turgut
Adanada Seyhan Nehrinde ceset bulunduAdana'da Seyhan Nehri'nde ceset bulundu#Adana
Son dakika... 1915 Çanakkale Köprüsünde bir ilk Yürüyerek geçilecekSon dakika... 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir ilk! Yürüyerek geçilecek#1915 Çanakkale Köprüsü
Son Dakika: Galatasarayda bir kriz de Mohamedde Alanyaspor maçında...Son Dakika: Galatasaray'da bir kriz de Mohamed'de! Alanyaspor maçında...#Galatasaray
Son dakika: İstanbulda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuSon dakika: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu#Trafik
Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerdeMahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde!#Mahmut Kırmızıgül
Son Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayrama flaş tepki Eyvallah dedi, sahadan çıktıSon Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayram'a flaş tepki! 'Eyvallah' dedi, sahadan çıktı#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

#Trafik#İstanbul#D-100
Son dakika: İstanbulda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik uygulamasına göre 09:05 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

Haberin Devamı

İSTANBUL (AA) - Haftanın ilk iş gününde kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine ve okula giden vatandaşlar, servis, toplu taşıma, kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru araç kuyruğu uzarken, Ataşehir ve Ümraniye de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haftanın ilk iş gününde Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Krizin nedeni plaka ağalığı İstanbul’un bitmeyen taksi çilesi

Krizin nedeni plaka ağalığı! İstanbul’un bitmeyen taksi çilesi

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikameti Güzelyurt mevkisinden başlayan trafik, bazı noktalarda açılsa da Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ediyor.

İncirli-Çobançeşme ve Avcılar-Beylikdüzü arası trafik durma noktasına geldi.

D-100 Karayoluna bağlanan Zeytinburnu, Cevizlibağ ve Edirnekapı kavşaklarında da araç yoğunluğu oluştu.

Haberin Devamı

Cevizlibağ'daki metrobüs ve tramvay duraklarında da yoğunluk gözlendi.

İBB Trafik uygulamasına göre 09:05 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

İlgili Haberler:

Yapma anne bebeğini düşün...Erken seçim tahminlerini etkileyecek söylentiSelçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik#İstanbul#D-100