Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

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İSTANBUL (AA) - Haftanın ilk iş gününde kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine ve okula giden vatandaşlar, servis, toplu taşıma, kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru araç kuyruğu uzarken, Ataşehir ve Ümraniye de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haftanın ilk iş gününde Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikameti Güzelyurt mevkisinden başlayan trafik, bazı noktalarda açılsa da Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ediyor.

İncirli-Çobançeşme ve Avcılar-Beylikdüzü arası trafik durma noktasına geldi.

D-100 Karayoluna bağlanan Zeytinburnu, Cevizlibağ ve Edirnekapı kavşaklarında da araç yoğunluğu oluştu.

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Cevizlibağ'daki metrobüs ve tramvay duraklarında da yoğunluk gözlendi.

İBB Trafik uygulamasına göre 09:05 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.