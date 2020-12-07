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Özden ATİK - Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ
Haber Giriş: 07.12.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı

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Son dakika... İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı
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İnsansız Hava Aracı AR-GE merkezinin bulunduğu bölgede görüntü çeken iki Rus gazeteci ve bir Türk şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalında çalışan muhabir A.P., kameraman I.M. ve onlara yardım ettiği belirtilen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı A.Ç.K. isimli kadının perşembe günü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgusunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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