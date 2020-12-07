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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Son dakika...İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler adliyeye sevk edildi

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Son dakika...İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler adliyeye sevk edildi
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Rusya'daki bir haber kanalında çalışan Rus muhabir ve kameraman, İstanbul'da insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı. Yanlarındaki bir Türk vatandaşı ile birlikte gözaltına alınan Rus muhabir ve kameraman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

3 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.  

İstanbul’da gözaltına alınmışlardı Rus gazeteciler için Rusyadan tuhaf açıklama
İstanbul’da gözaltına alınmışlardı! Rus gazeteciler için Rusya'dan tuhaf açıklama

 

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