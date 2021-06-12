Son dakika... İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur! Meteoroloji'den yeni uyarı

İstanbul'da hava bir anda karardı ve bazı ilçelerde yoğun şekilde gök gürültülü sağanak yağmur başladı.

Fotoğraf: Cemal Yurttaş

Beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu. Yenibosna'da yollar su altında aldı. Araçlar güçlükle ilerledi.

METEOROLOJİ'DEN TRAKYA'YA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce öğle saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Edirne, Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak (21-50 kg/m²) ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ANKARA'YA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kuvvetli sağanağın Edirne, Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde de yerel olarak etkili gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Osmaniye ve Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 16.00'ya kadar İstanbul'un Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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