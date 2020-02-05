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DHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 16:29,Son Güncelleme:/

Son dakika: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor!

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Son dakika: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor!

METEOROLOJİ  Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; İstanbul için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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