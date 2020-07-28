Son dakika... İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesör soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı.

Savcılığın talimatı doğrultusunda 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6'sı aktif askeri personel, 59'u eski askeri öğrenci, 2'si özel sektörde çalışan ve biri emekli albay olmak üzere 68 şüpheliden 41'ini yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.