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Son dakika... İstanbul'da FETÖ operasyonu: Firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#İstanbul#Ahmet Ertekin
Son dakika... İstanbulda FETÖ operasyonu: Firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 08:37

Güngören'de denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri kişiye yaptıkları kimlik kontrolünde, şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğunu anlaşıldı. Gözaltına alınan Ertekin tutuklandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören Mehmet Nesin Özmen Mahallesinde rutin denetim yaptıkları sırada, bir kişinin tedirgin hallerinden şüphelendi. Şüphelendikleri kişinin kimlik kontrolünü yapan polis, şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan firari olan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğunu tespit etti.

Son dakika... İstanbulda FETÖ operasyonu: Firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı

Hakkında örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ertekin, ekiplerce gözaltına alındı. Ertekin işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı

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#FETÖ#İstanbul#Ahmet Ertekin

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