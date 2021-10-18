Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

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Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında terör örgütü ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle ilişikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

23 öğrencinin örgütün mahrem imamları tarafından örgütsel arama yöntemi olan ardışık olarak arandığı, şüphelilerin HTS kayıtlarının incelediği, örgütün mahrem imam konumundaki kişilerle irtibatlarını devam ettirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

25 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese saat 05.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 4 kişinin de firari olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.