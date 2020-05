Son dakika: İstanbul'da fetih şöleni... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizle beraber tüm dünyayı da etkileyen koronavirüs sebebiyle buruk bir Ramazan ve bayram geçirdik.

Ama içinde bulunduğumuz olağanüstü durumun bizim fetih coşkusunu gölgelemesine de müsaade etmiyoruz.

Sevgili gençler, değerli sporcularımız, kültürümüzde ok ve yay savaş ve avlanma aracı olmanın ötesinde siyasetten sosyal hayata birçok manayı barındırır.

Siyaset geleğinimizde yay merkezi, ok ise uç beyliklerini ve akıncıları temsil eder. ... Ayrıca ok, gönderen kişinin gönderenden emin olması anlamına gelir. ... Bunun için ok meydanına abdestsiz ve sarhoş girilmesi yasaklanmıştır. Aslında buraya bir parantez açıyorum, çocukluk yıllarımın, gençlik yıllarımın hemen hemen tamamı şu anda bulunduğumuz mekanda geçmiştir ve bu mekanın benim gençlik yıllarımda çok ama çok önemli hatıralarım var.

Spor müsabakaları sırasında muhakkak besmele çekilir, peygamber efendimize salavat getirilirdi. Pehlivanların özel hayatlarında da tıpkı er meydanındaki gibi mert olmaları beklenirdi. Ata sporlarımızın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Devlet olarak ana önceliğimiz kendini bilen, ahirini, medeniyetini bilen, özgüveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir. Tüm ata sporlarımızı teşvik ediyor, önemli destekler veriyoruz.

Türk okçuluğuna ilgi günden güne artıyor. Genç kuşak da atçılık, okçuluk, cirit gibi ata sporlarımızı öğrenmeye daha fazla merak salıyor. Ülkemizde düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarla hem başarılı sporcularımızın yetişmesine hem de bu sporların dünya çapında tanınmasına katkı sağladık.

Başarılı olan tüm sporcularımızı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum ve bundan sonraki süreçte de başarılarının artarak devamını diliyorum. İnanıyorum ki bu tür müsabakalar, hele hele dünya etnospor olarak hazırlanan müsabakalar bizim heyecanımızı, coşkumuzu, gençliğimizin buraya olan ilgisini daha da artıracaktır. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.