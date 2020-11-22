Serdar ALTINTEPE (DHA)
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Son dakika... İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı, şoför yaralı
İstanbul Kayaşehir'de İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
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