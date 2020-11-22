MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı, şoför yaralı
GeriGündem Son dakika... İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı, şoför yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Serdar ALTINTEPE (DHA)
Haber Giriş: 22.11.2020 - 13:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı, şoför yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Kayaşehir'de İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

Son dakika... İstanbulda İETT otobüsü yoldan çıktı, şoför yaralı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle