Son dakika: İstanbul'da dev vurgun! Operasyon başlatıldı...

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.

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İstanbul, İzmir, Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.