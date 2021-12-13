Son dakika: İstanbul'da dev vurgun! Operasyon başlatıldı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicrona karşı en etkili aşı belli olduOmicron'a karşı en etkili aşı belli oldu!#Omicron Varyantı
İstanbulda dev vurgun Operasyon başlatıldı...İstanbul'da dev vurgun! Operasyon başlatıldı...#İstanbul
Okan Buruk ve Şenol Güneş derken sürpriz isim Portekizli hoca evet dedi ve...Okan Buruk ve Şenol Güneş derken sürpriz isim! Portekizli hoca 'evet' dedi ve...#Beşiktaş
Stokçu yandı Kademeli ceza yolda... Yıl bitmeden...Stokçu yandı! Kademeli ceza yolda... Yıl bitmeden...#Stok
Nebati iş dünyasıyla ne konuştu Toplantının en öne çıkan başlığı...Nebati iş dünyasıyla ne konuştu? Toplantının en öne çıkan başlığı...#Nureddin Nebati
Tüm yatırımcılar bu toplantıya odaklandı Altın fiyatlarında önemli eşikTüm yatırımcılar bu toplantıya odaklandı! Altın fiyatlarında önemli eşik#Altın
Asgari ücrette kritik gün Zam oranı açıklanacak mıAsgari ücrette kritik gün! Zam oranı açıklanacak mı?#Asgari Ücret
Açıklanan kadroda ters köşe Bir kez daha veda...Açıklanan kadroda ters köşe! Bir kez daha veda...#Survivor2022
Doğan Hızlanın AKM izlenimleri... Sanatın gözbebeğiDoğan Hızlan'ın AKM izlenimleri... Sanatın gözbebeği!#AKM
4-2 sonrası çarpıcı Sergen Yalçın iddiası Beşiktaş kaybetseydi...4-2 sonrası çarpıcı Sergen Yalçın iddiası! "Beşiktaş kaybetseydi..."#Beşiktaş
Yine mi TC ile uğraşılıyor Erbaşın söz konusu değil vurgusunu okuyunca...Yine mi TC ile uğraşılıyor? Erbaş'ın 'söz konusu değil' vurgusunu okuyunca...#Ali Erbaş
Ünlü oyuncuyu darp ettilerÜnlü oyuncuyu darp ettiler!#Ceyhun Fersoy
İçki masası tartışması... Hiç kimsenin hayat tarzını kastetmedim'İçki masası' tartışması... 'Hiç kimsenin hayat tarzını kastetmedim'#Numan Kurtulmuş
Küstüm size Aşıklar gecelerde'Küstüm size' Aşıklar gecelerde!#Aslıhan Malbora
İmamoğlu ve ekibi ateşle oynadığının farkında mıİmamoğlu ve ekibi ateşle oynadığının farkında mı?#PKK
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: İstanbul'da dev vurgun! Operasyon başlatıldı...

#İstanbul#Polis#Dolandırıcılık
Son dakika: İstanbulda dev vurgun Operasyon başlatıldı...

İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 şüpheli'den 28'i gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haberin Devamı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Gözden Kaçmasın

Yine mi TC ile uğraşılıyorYine mi TC ile uğraşılıyorHaberi Görüntüle

İstanbul, İzmir, Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözden Kaçmasın

Yıl bitmeden çıkması bekleniyor Stokçuya yeni ceza tarifesiYıl bitmeden çıkması bekleniyor! Stokçuya yeni ceza tarifesiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Polis#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!

#Emmett Till
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA