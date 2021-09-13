Son dakika: İstanbul'da dev fabrika yangını kontrol altında

Yangın, saat 17.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yatak ve baza imalatın yapıldığı fabrikada Henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İçeride çalışan işçiler yangın üzerine kendilerini dışarı attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları yoğun çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

"ÇOK ŞÜKÜR YARALI YOK"

Yangın çıktığında içeride çalışan işçilerden Ahmet Erselen, "İçeride çalışıyorum. Baza toplama işi yapıyorum. Arkadaşlarım bir şey oldu diye dışarıya koştular. Yangın, çöplerin olduğu kısımdan başlamış. İtfaiyeye haber verildi, geldiler. Çok şükür içeride mahsur kalan ya da yaralı yok" dedi.

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