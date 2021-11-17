Son dakika... Düzce'de deprem! İstanbul, Sakarya ve birçok şehirden de hissedildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korkutan depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir." dedi. AFAD da şu an itibariyla olumsuz bir ihbar olmadığını belirtti.



"OLUMSUZ İHBAR YOK"



Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu aktardı.



Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, CNN Türk yayınına katıldı. Özlü şunları aktardı:

"Şu ana kadar bize gelen olumsuz bir durum yok. Düzce bildiğiniz gibi depremi daha önce de yaşadı. Düzce deprem konusunda deneyimlidir. Ben Düzceli kardeşlerimin soğukkanlı olmasını öneriyorum, panik yapmasınlar. Düzce’de yapı stoğu bir taraftan yeniyken, yatay mimari esastır. Çok şükür bize gelen olumsuz bir haber yok."



İSTANBUL'DA OLUMSUZ GELİŞME YAŞANMADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, korkutan sarsıntıyla ilgili "Düzce merkezli gerçekleşen depremden etkilenen bütün illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı." açıklamasında bulundu.

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DEPREM UZMANI ERSOY: HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR



CNN Türk yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Mutlaka İstanbul'un altında depremin olması gerekmiyor. Bursa'daki bir deprem de İstanbul'da da etkili olabilir. Kaçınılmaz gerçekle ilgili hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.

CNN TÜRK SUNUCUSU ÖZGÜR: BAŞIMIN DÖNDÜĞÜNÜ HİSSETTİM



CNN Türk Sunucusu Göksu Öngören Özgür, stüdyoda hissettikleri depremin ardından canlı yayında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Saat 15.40'ı gösterdiği civarda Bağcılar'daki stüdyolarımızda depremi hissettik. Kameraman arkadaşımla birlikte 'acaba mı' kaygısına düştük. Ben, başımın döndüğünü hissettim demeye kalmadı yukarıdaki ışıklara baktık ve ışıkların sallandığını görünce deprem olduğunu anladık."