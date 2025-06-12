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Son dakika... İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#İstanbul#AFAD
Son dakika... İstanbulda 3.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 02:43

Son dakika... İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02.33'te merkez üssü Marmara Denizi'nin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PANİK YARATTI

Yerin 8.36 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.

OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI

İlçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

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#Deprem#İstanbul#AFAD

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