Son dakika... İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli'den ilk açıklama

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaraereğlisi (Tekirdağ) olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11:36'da meydana gelen depremin derinliği 18 km olarak ölçüldü.







EMSC ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

"İSTANBUL İÇİN DEPREM TEHLİKESİ GEÇMEDİ"

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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bu 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olarak değerlendirebilir. Artçıları bir süre daha devam edecek. Abartılacak bir durum yok. 1-2 ay içinde sönümlenir. Başka bir bağımsız deprem olmadığı sürece.



İkinci büyük depremin geleceğini düşünüyorum. Zamanını bilmiyoruz. Kırılmamış segmentlerin bulunduğunu kabul etmek gerekir. İstanbul için deprem tehlikesi geçti demek bana uygun değil."

PROF. DR. TAYMAZ: BAĞIMSIZ BİR DEPREM, UMARIM ÖNCÜ DEĞİLDİR

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Taymaz da CNN TÜRK canlı yayınında depremi değerlendirdi ve "23 Nisan'daki depreminden farklı bir noktada. İncelenmesi gerekiyor. Ben bunu bağımsız bir deprem olarak görüyorum. Bunu yakından izlemek lazım. Öncü olma olasılığı var mı bilemiyorum. 23 Nisan'daki depremle aynı zon üzerinde değil. Umarım öncü değildir." ifadelerini kullandı.



Taymaz sözlerine şöyle devam etti;

Daha çok taze. Gün içerisinde mutlaka takip edilmeli, 24 saat kritik. Hikaye yazmıyoruz. Deprem varsa aktif fay vardır. Konunun uzmanı olmayan hocalarımızın açıklamalarını muhatap almıyorum. Konunun uzmanlarına kulak verelim.

Önümüzdeki 5-6 saati dışarılarda geçirebiliriz, açık alanda. Bir sonraki deprem olursa kendimizi korumuş oluruz.

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İZMİR'İ ETKİLER Mİ?

Yok, çok farklı fay zonları. İzmir'in yakın çevresinde aktif faylar var. Bunlar beklenen depremi oluşturmadı. Bu depremin İzmir'i etkilemesi düşünülemez. Bu tür küçük depremlerden ürkmememiz lazım.

AHMET ERCAN'DAN İLK YORUM



Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bugün İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.