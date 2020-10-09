Son dakika: İstanbul'da cuma trafiği yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da Cuma iş çıkışı ve yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu saat 17.45 itibariyle yüzde 80'e ulaştı. TEM Otoyolu ve D - 100 Karayolu'nda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.