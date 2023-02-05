Son dakika: İstanbul'da beklenen kar başladı! Meteoroloji'den 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Trakya üzerinden İstanbul’a giriş yapan kar yağışı, Anadolu yakasında yüksek kesimlerde başladı. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde etkisini gösterdi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

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BUZLANMA VE DON UYARISI

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın sabah saatlerinden sonra Marmara’nın batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın kuzey ve batısı, Yalova'nın batısı) zamanla Ege’nin batısında (İzmir, Manisa, Aydın’ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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PROF. DR. ŞEN BÖLGE BÖLGE SIRALADI



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, bölge bölge hava durumunu değerlendirdi.

Şen, "Pazar kıyılar yağmur iç kesimler Kar yağışlı, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyon, Denizli, Konya, Karaman İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı. İstanbul bugün(pazar) karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı Kuzey batısında akşam yağış kuvvetli. Rüzgar Marmara ve kuzey Ege'de fırtına şeklinde." paylaşımında bulundu.

THY SEFERLERİ İPTAL

Türk Hava Yolları (THY), elverişsiz hava koşulları ve gelmesi beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan dün ve bugün 72’si iç, 166’sı dış hat olmak üzere toplam 238 seferini iptal etti.

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FERİBOTLAR DA İPTAL

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine de, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle bugün ve yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal oldu.

DOĞU BUZ KESTİ

Türkiye kurak geçen günlerin ardından soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bazı kentlere mevsimin ilk karı düşerken, birçok şehirde de yerleşim yerlerinin yolları kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı, araçlar soğuk nedeniyle çalışmadı, ev ve işyerlerinin camları buz tuttu. Van’da yoğun kar nedeniyle kapanan 347 yerleşim yerinden 305’inin yolu ekiplerin çabası sonucu açıldı. Ulaşıma kapanan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 160, Elazığ’da da 210 köy yolunda çalışmalar sürüyor.