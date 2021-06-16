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Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA) - AA
Haber Giriş: 16.06.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul'da bazı uçuşlara yağmur engeli

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Son dakika: İstanbul'da bazı uçuşlara yağmur engeli

İstanbul'da'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor. Öte yandan Dalaman, İzmir, Gazipaşa, Bodrum, Telaviv, Ankara, Gaziantep, Adana, Trabzon seferlerini yapan uçakların İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı öğrenildi.

Olumsuz hava ve şiddetli yağmur, Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde aksamalara yol açıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklardan bazıları, uzun süre İstanbul semalarında tur atarken, bazıları Arnavutköy'deki İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor

Pegasus Havayolları'nın Dalaman, İzmir, Gazipaşa, Bodrum, Telaviv, Ankara, Gaziantep, Adana, Trabzon seferlerini yapan uçakları ile AnadoluJet'in İzmir ve Ankara seferlerini gerçekleştiren uçakları, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda kente kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kuvvetli yağış uyarısı

 
THY'NİN SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI VARIŞLI 4 UÇAĞI, YAĞIŞ NEDENİYLE İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, TK7471 sefer sayılı Antalya-SAW, TK7559 sayılı Ankara-SAW, TK771 sayılı Tel Aviv-SAW ile TK7511 sayılı İzmir-SAW uçuşlarının, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferimiz İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşulları kaynaklı gecikmelerden dolayı özür dileriz." ifadelerini kullandı.

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