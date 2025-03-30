Son dakika: İstanbul'da bayram tatili için art arda yağış uyarısı! Sıcaklıklar daha da artacak... Tarih belli oldu

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Bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneybatı ve doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR ÖNCE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



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Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİR UYARI DA AKOM'DAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise, 'Yeni hafta boyunca çok bulutlu, yerel aralıklıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların 14-18 °C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.' açıklamasında bulundu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise şu açıklamada bulundu:

Türkiye’nin en iyi yerlerinden biri olacak gibi İstanbul. Bugün İstanbul’da 19 derece hava sıcaklığı. Yarın 2-3 derece düşecek ama çok fazla yağmur yok. Akşamüstü İstanbul’da yağış başlayacak. Önümüzdeki 4-5 gün İstanbul’da yağmur var. Bölgesel yağışlar olacak.

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Türkiye’nin kuzey bölgelerinde sıcaklıklar ortalamanın bir tık üzerinde. Bayramın 3. gününden sonra sıcaklık düşüyor. İstanbul’da 13-14 dereceye kadar düşecek, yağış devam ediyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar yağmur durmayacak Türkiye’nin pek çok yerinde. Güney Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar biraz düşük. Antalya’da yağmur var, 16 derece. Bodrum, Marmaris ve Kuşadası’nda da yağış var. Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağış var. Kahramanmaraş’tan Malatya’ya kadar toz etkili olacak. Maskesiz dışarı çıkmasınlar.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Bu bayram tatili biraz soğuk geçecek. Önümüzdeki hafta sonuna kadar sıcaklıklar düşük, yağış var. Yağışlı hava geçirecek Türkiye. Nisan’ın ikinci on gününden sonra sıcaklıklar toparlayacak.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı kesimleri, akşam saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam ve ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı