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İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü

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#İstanbul#Aydos Ormanı#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 15:37

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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Ormanın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İstanbulda Aydos Ormanında çıkan yangın söndürüldü

Yangına, karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.

Müdahale sırasında ormanlık alanın yakınlarında ikamet eden bazı vatandaşlar ekiplere destek oldu.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İstanbulda Aydos Ormanında çıkan yangın söndürüldü

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#İstanbul#Aydos Ormanı#Orman Yangını

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