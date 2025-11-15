×
Son dakika... İstanbul'da anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti! Zehirlenen ailenin kaldığı otelde iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

#Zehirlenme#Otel#Fatih
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 12:49

Almanya’dan İstanbul’a gelen ve Fatih'te bir otelde kalırken, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, anne ve iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde 2 kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Otelde polis ekipleri inceleme yapıyor. CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, "Hastaneye kaldırılan 2 kişinin tıpkı Böcek ailesi gibi aynı yerlerde aynı tür yemekler yedikleri kaldıkları otelde de sadece damacanadan su içtikleri öğrenildi. Bu otelde mutfak bölümü söz konusu değil. Su içtikleri damacanadan numuneler alındı" dedi.

Olay, 12 Kasım da gece saatlerinde Fatih’te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

AİLENİN KALDIĞI OTELDE 2 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI

Ailenin kaldığı Fatih'teki otel de bugün iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Otelde inceleme yapılıyor.

OTELDE SADECE DAMACANADAN SU İÇMİŞLER

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Soruşturma farklı bir noktaya doğru evriliyor. Otelde 2 kişinin daha zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ekipler burada. Hastaneye kaldırılanlardan biri aşçı, biri mühendis. İtalya ve Fas uyruklular. Bulantı ve kusma şikayetleriyle Taksim, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Her iki kişinin de turistik amaçlı olarak Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Burada benzer nokta şu; tıpkı Böcek ailesi gibi aynı yerlerde aynı tür yemekler yedikleri kaldıkları otelde de sadece damacanadan su içtikleri öğrenildi. Onun dışında herhangi bir şey yiyip içmedikleri tespit edildi. Bu otelde mutfak bölümü söz konusu değil. Su içtikleri damacanadan numuneler alındı. Damacanadaki su da incelenecek ekipler tarafından."

AFYONKARAHİSAR'DA DEFNEDİLECEKLER 

Öte yandan olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri defin edilecekleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine getirildi. Bolvadin Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeler cenaze töreninin yapılacağı Müslümana Camisine getirildi. Törenin öğle namazının ardından yapılacağı ve maaşların Ortakarabağ köyündeki asri mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.

#Zehirlenme#Otel#Fatih

