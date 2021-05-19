Son dakika... İstanbul'da 8 hücre evine operasyon! İçişleri Bakanlığı: 7 kritik isim yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü TKP/ML'ye yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki operasyonda sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan baskında bir şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler'de ise polis ekipleri 4 katlı binanın 3. katındaki daireye baskın düzenledi. İçeride yapılan aramanın ardından bir kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Son dönemde yürütülen başarılı operasyonlar sonucu ülkemiz içerisinde kırsal alan faaliyetleri sona erdirilen, güç ve taban kitlesinde kayıp yaşayan TKP/ML terör örgütünün; devlet büyüklerine ve bürokratlarına, siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına yönelik eylem planlayan hücre evi yapılanmasına yönelik İstanbul’da operasyon gerçekleştirilmiştir.

İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait toplamda 8 hücre evine düzenlenen operasyonda; örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alınmıştır.

Operasyonda; 7 Adet AK 47 ( Kalaşnikof) Marka Otomatik Uzun Namlulu Silah,

18 Adet AK 47 Şarjörü

1 Belçika yapımı Keskin Nişancı Tüfeği,

1 adet Keskin Nişancı Kamuflajı,

(1) Adet El Telsizi* ele geçirilmiştir.

Ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulmuştur.''

Bakanlık gözaltına alınan isimleri de açıkladı. Yakalanan şüphelilerin isimleri şöyle:

Örgütün illegal alan sorumlusu Arzu Özdemir,

Örgütün askeri kanat sorumlusu Ünal Yiğit

Örgütün askeri kanadında faaliyet yürüten Erdem Aydöner, Ulaş Bakır, Samed Karaca, Bedirhan Özcan ve Celal Koç...

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