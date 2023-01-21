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Son dakika... İstanbul'da 5 yıldızlı otelde korkunç olay: İsveçli kadının sır ölümü

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#Yasmine Mejri#Otel#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 09:31

Tatil için İstanbul'a gelen İsveç vatandaşı Yasmine Mejri Kağıthane'deki 5 yıldızlı bir oteli tercih etti. Mejri otele giriş yaptıktan sonra, otel çalışanına ailesine ulaşmak için internete bağlanmak istediğini söyledi. Daha sonra odasına çıkan Mejri otel otopark giriş çıkışında ölü bulundu. İfadesi alınan otel çalışanlarından resepsiyon müdürü K.Y, "Wi-Fi ağımızın şifresini talep etti. Şifreyi aldıktan sonra lobi kısmına yönelen kadını otel giriş çıkışlarının yoğun olması sebebiyle tekrar görmedim" dedi.

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Olay 17 Ocak saat 18.30 sıralarında Kağıthane'de bulunan ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, tatil için Türkiye'de 5 yıldızlı oteli tercih etti. Mejri otele giriş yaptıktan sonra, otel çalışanına ailesine ulaşmak için internete bağlanmak istediğini söyledi. Bir süre lobide bekleyen genç kadın daha sonra odasına çıktı. Mejri, otel otopark giriş çıkışında ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili otel çalışanlarının ifadesi alındı. Kadının ölümünde intihar ihtimali üzerinde durulurken polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Olayla ilgili ifadesine başvurulan resepsiyon müdürü olarak görev yapan K.Y, "Saat 17.45 sıralarında içeriye yabancı uyruklu kadın geldi ve yakınına ulaşmak amacıyla internetimizi kullanmak istediğini belirterek Wi-Fi ağımızın şifresini talep etti. Kadın benimle İngilizce konuştu. Normal şartlarda misafirlerimiz ile Wi-Fi şifresi paylaştığımız için kendisi ile internet şifresini paylaştım. Akabinde ise şifreyi aldıktan sonra oturma alanlarının bulunduğu lobi kısmına yönelen şahsı otel giriş çıkışlarının yoğun olması sebebiyle tekrar görmedim" dedi.

Son dakika... İstanbulda 5 yıldızlı otelde korkunç olay: İsveçli kadının sır ölümü

"YERDE BİR ŞAHSIN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Otelin risk önleme departmanında görev yapan Ö.B ise "Saat 18:30 sıralarında bir kadının otelin yan tarafında bulunan mal kabul bölümüne giden alanda yerde yattığını gördüm. Kendisini tam yerde iken gördüm. Düşüş anını görmedim. Akabinde ise kadının yanına yerde yüz üstü yatarken gördüm, yerde kan bulunmaktaydı. Devamında ise 112'yi arayarak olay yerine polis ekiplerini ve ambulans çağırdım ve otel görevlilerine bilgi verdim. Olay yerine gelen sağlık ekipleri öldüğünü söylediler" diye konuştu.

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Son dakika... İstanbulda 5 yıldızlı otelde korkunç olay: İsveçli kadının sır ölümü

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#Yasmine Mejri#Otel#İstanbul

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