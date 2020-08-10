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Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 16:09,Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada ilk rapor çıktı

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Son dakika... İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada ilk rapor çıktı
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İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk inceleme raporunda otobüs sürücüsü kusurlu bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde dün sabah meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili bölge trafik ekipleri ilk raporu tamamladı. Yapılan incelemede kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Doğan Duygulu’nun kusurlu olduğu tespit edildiği belirtildi.

Raporda şoför Duygulu’nun 2918 No'lu Karayolları Kanunu'nun “Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan halleri” düzenleyen 84’ncü maddesine göre kabahatli bulunduğu kaydedildi.

 DOĞRULTU DEĞİŞTİRME MANEVRASINI YANLIŞ YAPTI

Rapora göre Karabük’ten yola yola çıkan araç, Bolu'da sürücü değiştirdi. İkinci şoför de Gebze'de otobüsten ayrıldı. Kaza Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde gerçekleşti. Raporda otobüs şoförü Doğan Duygulu’nun doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespitine yer verildi. Yoldan çıkan otobüsün yaklaşık 150 metre bu şekilde ilerlediği, ardından köprünün ayağına çarptığı vurgulanan raporda, şoförün amacının köprü ayağının yanındaki yükseltiye çıkmak olduğu ancak hızını kontrol edemediği kaydedildi.

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