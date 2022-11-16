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Son dakika... İstanbul'da 32 günlük yağmur hasreti bitiyor! Prof. Dr. Şen uyardı: Yarına dikkat

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... İstanbulda 32 günlük yağmur hasreti bitiyor Prof. Dr. Şen uyardı: Yarına dikkat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 07:49

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da da yağışsız geçen 32 günün ardından yarın sağanak yağmur bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. İşte 16 Kasım çarşamba hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... İstanbulda 32 günlük yağmur hasreti bitiyor Prof. Dr. Şen uyardı: Yarına dikkat
Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Yağışların Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2 , Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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32 GÜNLÜK YAĞMUR HASRETİ BİTİYOR

İstanbul'da yağışsız geçen 32 günün ardından yarın sağanak yağmur bekleniyor.

MARMARA VE İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Marmara ve İstanbul yarın akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Bugün İstanbul 16 derece, yarın ve hafta sonu lodos etkisiyle 21-22 dereceye çıkacak. Lodos etkisi ile doğudaki hafta sonu kar olasılığı kalktı" mesajını paylaştı.

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METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük HAVA DURUMU raporunu paylaştı. İstanbul'da yarın sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Son dakika... İstanbulda 32 günlük yağmur hasreti bitiyor Prof. Dr. Şen uyardı: Yarına dikkat

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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