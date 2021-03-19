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Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 19.03.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da 3 ilçede silahlı suç örgütüne operasyon! Çok sayıda şüpheli gözaltında

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Son dakika... İstanbul'da 3 ilçede silahlı suç örgütüne operasyon! Çok sayıda şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre İstanbul'da Eyüpsultan, Güngören ve Zeytinburnu'nda 14 kişilik silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Eyüpsultan, Güngören ve Zeytinburnu'nda 14 kişilik silahlı suç örgütüne yönelik önceden belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyon drone ile havadan takip edildi.

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Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 5 katlı binada bulunan bir daire oldu. Eve giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Baskın sonucu suç örgütü lideri olduğu belirtilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... İstanbulda 3 ilçede silahlı suç örgütüne operasyon Çok sayıda şüpheli gözaltında

Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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