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Son dakika... İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Istanbul#AFAD
Son dakika... İstanbulda 3.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 22:54

AFAD, İstanbul Büyükçekmece'de saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Bilimci Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "Ben daha büyük bir artçı beklemiyorum ama bitti diyemeyiz asla" dedi.

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AFAD, Büyükçekmece'ye 21.08 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde yerin 9.36 kilometre altında saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

'BEN DAHA BÜYÜK BİR ARTÇI BEKLEMİYORUM'

CNN Türk canlı yayınına katılan Deprem Bilimci Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "3.5 büyüklüğündeki bir deprem büyütülecek bir deprem değil. Bu deprem 23 Nisan depreminin artçısı. Birkaç hafta daha devam edebilir. İlk 48 saat içerisinde büyük artçılarını üretti. Ben daha büyük bir artçı beklemiyorum ama bitti diyemeyiz asla" dedi.

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#Deprem#Istanbul#AFAD

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