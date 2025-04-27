Son dakika... İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Büyükçekmece'ye 21.08 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde yerin 9.36 kilometre altında saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

'BEN DAHA BÜYÜK BİR ARTÇI BEKLEMİYORUM'

CNN Türk canlı yayınına katılan Deprem Bilimci Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "3.5 büyüklüğündeki bir deprem büyütülecek bir deprem değil. Bu deprem 23 Nisan depreminin artçısı. Birkaç hafta daha devam edebilir. İlk 48 saat içerisinde büyük artçılarını üretti. Ben daha büyük bir artçı beklemiyorum ama bitti diyemeyiz asla" dedi.



