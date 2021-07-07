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Ali ÇAĞLAR TINBEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.07.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da 23 hücre evine operasyon: Firari 19 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 23 ayrı 'gaybubet evine' baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Şüpheliler arasında yer alan yazılım mühendisi S.S. aramalarda bulunduğu dairenin çatı katında saklanırken yakalandı. O anlar görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, örgüt içinde "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Son dakika... İstanbulda 23 hücre evine operasyon: Firari 19 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... İstanbulda 23 hücre evine operasyon: Firari 19 şüpheli gözaltına alındı
23 gaybubet evine yapılan baskınlarda, çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda firari durumda olan ve adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüdüğü öğrenilirken, gözaltına alına şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika... İstanbulda 23 hücre evine operasyon: Firari 19 şüpheli gözaltına alındı

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