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AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi! İSKİ 1 Temmuz'da yaşanacak kesinti listesini duyurdu

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Son dakika: İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi! İSKİ 1 Temmuz'da yaşanacak kesinti listesini duyurdu

İSKİ'den yapılan son dakika açıklamasına göre yarın ve perşembe günü İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi yapılacak. Su kesintisinin Sultanbeyli'nin tüm mahallelerinde, Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerinde ve Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi'nde uygulanacağı bildirildi.

Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerinde yarın ve perşembe günü 16 saatlik su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

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Su kesintisinin Sultanbeyli'nin tüm mahallelerinde, Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerinde ve Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi'nde uygulanacağı bildirildi.

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