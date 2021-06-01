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Haber Giriş: 01.06.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul'da 13 saatlik su kesintisi başladı! İSKİ duyurmuştu... Sular ne zaman gelecek?

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Son dakika: İstanbul'da 13 saatlik su kesintisi başladı! İSKİ duyurmuştu... Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 13 saatlik su kesintisi başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurmuştu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

-Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.

-Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.

Son dakika haberler: İSKİden su kesintisi açıklaması İstanbulda Anadolu yakasında 13 saatlik su kesintisi
Son dakika haberler: İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul'da Anadolu yakasında 13 saatlik su kesintisi

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