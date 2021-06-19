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Haber Giriş: 19.06.2021 - 01:44 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul'a kurbanlıklar ne zaman gelecek? Kurban kesimi tebliği yayımlandı

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Son dakika: İstanbul'a kurbanlıklar ne zaman gelecek? Kurban kesimi tebliği yayımlandı

2021 Kurban kesimi tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurbanlar, park, cadde, meydan gibi yerlerde kesilemeyecek. Kesim yerleri resmi görevliler tarafından denetlenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Kurbanlar, park, cadde, meydan gibi yerlerde kesilemeyecek. Kesim yerleri resmi görevliler tarafından denetlenecek. İstanbul ili Anadolu yakasına kurbanlık hayvan girişleri 05/07/2021 tarihinden itibaren başlayacak.

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