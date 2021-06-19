Son dakika: İstanbul'a kurbanlıklar ne zaman gelecek? Kurban kesimi tebliği yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Kurbanlar, park, cadde, meydan gibi yerlerde kesilemeyecek. Kesim yerleri resmi görevliler tarafından denetlenecek. İstanbul ili Anadolu yakasına kurbanlık hayvan girişleri 05/07/2021 tarihinden itibaren başlayacak.

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