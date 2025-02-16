Son dakika: İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi ve uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR

Önümüzdeki hafta yurtta mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede düşecek.

Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Ankara'da kar yağışı pazartesi günü başlayacak, çarşamba gününe kadar etkili olacak. İstanbul'a ise kar yağışı çarşamba günü dönüyor, kentte iki gün kar yağışı etkili olacak.

Hafta ortasında bütün yurtta kar yağışı etkili olacak. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek.

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Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11