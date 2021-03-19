Son dakika... Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava ve kar geri dönüyor! İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre yurda soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre hafta sonunda hava sıcaklıkları artıyor ancak pazartesi gününden itibaren tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

SOĞUK VE KAR DÖNÜYOR

Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Meteoroloji'nin raporuna göre salı günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Çarşamba günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

İşte Meteoroloji'nin hava durumu açıklaması:

Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Durumu

(20 - 26 Mart 2021)

Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/veaCqSjqIB — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 19, 2021

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