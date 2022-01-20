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Son dakika... İstanbul’a İzlanda kışı geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyor

#İstanbul#Soğuk Hava#Kar Yağışı
Son dakika... İstanbul’a İzlanda kışı geliyor Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İstanbul’un Cuma gününden itibaren İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar Cuma akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. İstanbul'da cuma gece yarısından sonra kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

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İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıklar devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

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KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

İBB ÖNLEMLERİNİ ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini aldı. Şehrin İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler 24 saat çalışacak. Toplam 7 bin 421 personel, bin 582 karla mücadele aracı ve iş makinası da hazır bulunacak. Ayrıca İstanbul'un 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam bin 290 ton solüsyon karla mücadele için hazır bekletiliyor. Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek.

AKOM İSTANBULLULARI TEDBİRLİ OLMAYA ÇAĞIRDI

AKOM'dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

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METEOROLOJİ'DEN MARMARA İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan itibaren Trakya’dan başlayıp bölge genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, cuma günü Marmara genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği ve yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Cumartesi günü yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı ve İstanbul Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Pazar günü yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenirken, pazartesi günü de yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın perşembe gününe kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşlar, aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışı ve zirai don olayına karşı uyarıldı.

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BATI AKDENİZ'DE 5 GÜN AŞIRI YAĞIŞ VE SOĞUK UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'in hafta sonundan itibaren 5 gün aşırı yağış ve soğukların etkisinde olacağı kaydedildi.

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın, 22 Ocak Cumartesi gününden itibaren Batı Akdeniz Bölgesi genelinde etkili olmasının beklendiği belirtilerek şöyle denildi:
"Önümüzdeki hafta başından (24 Ocak Pazartesi) itibaren ise bölgemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda bölge genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor. 22 Ocak Cumartesi günü yağışların, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 23 Ocak Pazar günü yağışların Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı olması bekleniyor. 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle bölgemizde beklenen yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."

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