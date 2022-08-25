Son dakika... İstanbul ve Marmara'da kuvvetli yağış teyakkuzu! Peş peşe uyarılar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Hatay’ın kıyı, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Saat 09.10 itibariyle Marmara Bölgesi'nin hava durumu radarı...

Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ESENYURT YİNE SULAR ALTINDA

İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış sabah erken saatlerde başladı. Esenyurt'ta yağış nedeniyle yollar göle döndü. Pınar Mahallesi'nde yollarda araçlar mahsur kaldı. Bazı evleri su bastı.

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Pınar Mahallesi'ndeki İrşad Camii'nde baskın önlemi alındı. Caminin kapısına kum torbaları yerleştirildi. Taşkın olmasın diye cami önündeki mazgal ızgaraları kaldırıldı.

Pınar Mahallesi'nde çok sayıda sokağı su bastı. 1272 Sokak göle döndü. Alt katlardaki dairelere sular doldu. Sokaktakiler suya gömülen motosikleti kurtarmaya çalıştı.

Meteoroloji beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 6 kente sarı, 5 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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PROF. DR. ŞEN: YARIM SAAT SONRA BURADA DURAMAYACAĞIZ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında İstanbul'da bugün beklenen yağışa ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şen, "Tahminime göre yarım saat sonra burada duramayacağız. Sarıyer'den giriş yaptı, Maslak civarına kadar geldi. Şile'de Kilyos'ta yoğun yağış devam ediyor. Beylikdüzü'nden tutun havaalanına kadar kuvvetli yağmur var. Her an sel veya su baskınları meydana gelebilir. Saat 15:00'e kadar bu yağmur şiddetli şekilde devam ediyor. Değişik bir sistem bu, dönerek geliyor. Bu önemli bir sistemdir ve çok fazla yağış bırakabilir" dedi.

"YOLLARDAKİ IZGARALARIN TEMİZLENMESİ LAZIM"

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Prof. Dr. Şen, "Çanakkale-Avşa buralarda çok yoğun yağış vardı ve dolu da vardı. İstanbul'da dolu olacağını düşünmüyorum. İstanbul'da risk devam ediyor, risk tehlikeye dönmüş durumda. Yerdeki yağmurun gidecek yeri yoksa, ızgaralar tıkanırsa yağmur sele neden olacaktır. Yollardaki ızgaraların temizlenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"TEHLİKE DEVAM EDİYOR"

Şen, "Çok sıcak bir dönemi geçirdik bu sene, sıcaklık hiç düşmedi. Bu yerde çok önemli bir ısınma meydana getirdi. Tehlike günler bugünler. Bugün, yarından sonra ara verecek. Yarın akşamdan sonra batı bölgelerden çıkıyor sistem. Bütün batı bölgelerimizde bugün yağmur var. Antalya'dan Sinop'a bir çizgi çekelim, bunun batısında yağmur var bugün. Bursa'da dün çok şiddetli bir yağmur vardı. Çanakkale dün çok kötü şeyler yaşadı. Bugün de orada bu tehlikeler devam ediyor. Avşa, Marmara risk altında. Bu yıldırım öyle kuvvetli ki bir ağacın kabuğunu soyabilir veya yarabilir" dedi.

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İZMİR'DE SAĞANAK NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

İzmir'de 3 saat etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bornova ilçesinde metrekareye 49,3 kilogram, Bayraklı ilçesine ise 30,3 kilogram yağış düştü.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir'de dün saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, hayatını olumsuz etkiledi. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti. Yaklaşık 3 saat süren sağanak yağış, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bornova ilçesinde metrekareye 49,3 kilogram, Bayraklı ilçesinde ise 30,3 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

YALOVA'DA SAĞANAK VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yalova'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Çınarcık ilçesinde ise bir evi su bastı.

Yalova'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini giderek arttıran sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Fırtına nedeniyle kent genelinde 4 ağaç devrildi. Ağaçların devrilmesi sonucu park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Fırtına nedeniyle Kazımiye Mahallesi TOKİ Konutları'nda işçilerin kaldıkları yapıların çatısı uçtu.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri incelemelerde bulunurken, Firma yetkilileri çalışanlarının barınma ihtiyacını karşıladı. Merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'nde ise bir binanın çatısı kısmen uçtu. Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bir ev de su altında kaldı. Ekipler, su tahliyesi çalışması başlattı.