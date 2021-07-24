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AA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

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Son dakika... İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul ve Kocaeli civarlarında sağanak yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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