MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: İstanbul ve çok sayıda kent için uyarı! Kuvvetli olacak
GeriGündem Son dakika: İstanbul ve çok sayıda kent için uyarı! Kuvvetli olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02.07.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul ve çok sayıda kent için uyarı! Kuvvetli olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: İstanbul ve çok sayıda kent için uyarı! Kuvvetli olacak

Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda "Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da, zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteorolojiden kritik sel uyarısı
Meteoroloji'den kritik sel uyarısı!

İşte Meteoroloji'nin son dakika açıklaması:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul’da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa’nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi