Son dakika: İstanbul ve çok sayıda kent için uyarı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da, zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İşte Meteoroloji'nin son dakika açıklaması:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul’da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa’nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

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