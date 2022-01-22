Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir - Dursunbey olan bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.49 km olarak kaydedilirken büyüklüğü ise 4.7 olarak aktarıldı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem başta İstanbul olmak üzere Bursa, Eskişehir, Kütahya ve İzmir'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini de 7.2 km olarak tespit etti.

BAKAN SOYLU: GEÇMİŞ OLSUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Dursunbey’de, 22.31’de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem’in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesir’imize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

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BAKAN KOCA: ENDİŞE VERİCİ BİR SONUÇ SÖZ KONUSU DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."



AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK



AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam ediyor" dendi.

BALIKESİR VALİSİ ŞILDAK: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4.7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Saat 22.31’de Dursunbey İlçemizde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve Jandarma Ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "#Balıkesir #Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve #İstanbul'da da hissedilen #deprem'den etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.