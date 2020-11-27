Son dakika… İstanbul ve Ankara’dan görüntüler peş peşe geldi! Akın ettiler…

ANKARA'da alışveriş merkezlerindeki mağazalarda indirim yoğunluğu yaşandı, kuyruk oluştu. Başkent'te 'indirim günleri' nedeniyle birçok mağazada büyük indirimler uygulandı. İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, AVM'lerde ve mağazalarda yoğunluğa neden oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılarak AVM'ye giren vatandaşlar, indirim uygulanan mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında belli sayıda müşterinin içeriye alınması nedeniyle vatandaşlar mağazaların önünde kuyruk oluşturdu. Fiziksel mesafeye uygun şekilde sıraya giren vatandaşlar, dakikalarca içeriye girmek için bekledi.



KORONAVİRÜSE RAĞMEN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE AKIN ETTİLER



KORONAVİRÜS salgınına rağmen "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadı. "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyenler alışveriş merkezlerini doldurdu. İstanbul’da farklı alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle alışveriş merkezlerinin içindeki mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Görevliler sosyal mesafe kuralı uyarılarında bulundu. Ancak zaman zaman kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Aynı şekilde alışveriş merkezlerinin dışında da kalabalık oluştuğu görüldü.



YOĞUNLUĞUN YAŞANDIĞI AVM'DE "EFSANE CUMA" DENETİMİ

AVM'lerde "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyenler yoğunluk oluştururken, polis ekipleri de denetimler yaptı.

Bayrampaşa'da bulunan bir AVM'de de "efsane cuma" yoğunluğu yaşandı. Alışveriş merkezi girişinde ve bazı mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Alışveriş için gelen müşterilerin girişte ateşleri ölçüldü, sosyal mesafe konusunda sık sık görevliler ve polis ekipleri tarafından uyarıldı. AVM içerisinde de denetim yapan polis ve zabıta ekipleri hem mağaza önünde kuyrukta bekleyenleri hem de içeride alışveriş yapan müşterileri denetledi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında tedbirlere uymayan mağaza çalışanları ile müşteriler polis ekiplerince uyarıldı. AVM'ye alışverişe gelen bir müşteri diğer günlere göre belirli mağazaların önünde yoğunluk olduğunu söyledi. Alışverişe gelen Kerem Batuhan Bor ise , " İçeride yoğunluk vardı ama tedbirler alınmıştı. Yoğunluk fazlaydı, 2-3 önce gelmiştim ona göre daha yoğundu. Pantolon ve mont aldım. Beklediğim bir indirim vardı, yarı yarıya indirim vardı. Önlemlerde iyiydi. Gayet memnundum" diye konuştu.