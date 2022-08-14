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Son dakika: İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe hava durumu uyarısı

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#İstanbul#Ankara#Hava Durumu
Son dakika: İstanbul ve Ankara Valiliğinden peş peşe hava durumu uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 15:25

Meteoroloji, yarın 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul ve Ankara Valiliği de pazartesi günü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyıları, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. 

PAZARTESİ İÇİN UYARI

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA VALİLİKLERİNDEN UYARI

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İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı:

"Meteoroloji'ye göre; yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Son dakika: İstanbul ve Ankara Valiliğinden peş peşe hava durumu uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre Pazartesi’nin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren 06.00 etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar 18.00 yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.
Son dakika: İstanbul ve Ankara Valiliğinden peş peşe hava durumu uyarısı

Pazartesi günü için yurt genelinde beklenen hava durumunu gösteren harita...

PAZARTESİ GÜNÜ İLK SAATLERDEN İTİBAREN GÖRÜLECEK

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Ankara Valiliği, yapılan meteorolojik değerlendirmeler sonucu kentin kuzey ve batı ilçelerinde 15 Ağustos günü sağanak beklendiği belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarı mesajı yayımladı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri, gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu 32
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Çok bulutlu 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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#İstanbul#Ankara#Hava Durumu

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