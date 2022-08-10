Son dakika... İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kentte sağanak alarmı! Peş peşe uyarılar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 9 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

ANKARA VALİLİĞİ: KUVVETLİ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

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AKOM'DAN VATANDAŞLARA TEDBİR MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde yağış uyarısında bulundu. AKOM, vatandaşların bugün ve yarın etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.