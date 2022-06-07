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Son dakika... İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kentte sağanak alarmı! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kentte sağanak alarmı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı duyuruldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen kümülenembus hücre bulutu görselini paylaşarak "Önümüzdeki 1 hafta Türkiye'de görülecek" dedi. İşte 7 Haziran hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Son dakika... İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kentte sağanak alarmı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu

Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların: Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji 24 kente sarı kodlu uyarıda bulundu...

Son dakika... İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kentte sağanak alarmı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu

TOZ TAŞINIMI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Kuvvetli yağışa karşı Ankara Valiliği de şu uyarıda bulundu:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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İSTANBUL'DA SAĞANAK ARALIKLARLA ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da beklenen sağanak yağış kentte etkili oluyor. Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN: ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Marmara, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İstanbul ve Afyon gök gürültülü yağmurlu. Marmara'nın güneyindeki Kümülenembus hücre bulutu görüyorsunuz. Bu tip konvektip bulutlar önümüzdeki 1 hafta Türkiye'de görülecek" mesajını paylaştı.

Son dakika... İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kentte sağanak alarmı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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