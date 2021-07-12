Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da koronavirüs aşılamalarının verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'umuzda aşı çalışmaları büyük bir başarı ve özveriyle devam ediyor. 11 Temmuz itibarıyla, 1.doz: 6.965.351 %61, 2.doz: 2.895.820, 3.doz: 448.790 Toplamda 10.309.961 doz aşı yapıldı." ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'DE 5 BİN 261 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

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