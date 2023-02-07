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Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: Bugün ve yarına dikkat!

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#Kar Yağışı#İstanbul#Ali Yerlikaya
Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikayadan kar uyarısı: Bugün ve yarına dikkat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 16:08

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün ve yarın kuvvetli kar sağanakları beklendiğini ve 19:00'dan sonra zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı uyarı şöyle:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre #İstanbul'da; Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikayadan kar uyarısı: Bugün ve yarına dikkat

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#Kar Yağışı#İstanbul#Ali Yerlikaya

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