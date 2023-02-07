Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: Bugün ve yarına dikkat!

Güncelleme Tarihi:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı uyarı şöyle:
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre #İstanbul'da; Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2023
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre #İstanbul'da;
🟨Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları 🟨Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor.‼️
⏰ 19.00'dan sonra
LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN‼️ pic.twitter.com/vZSHdKuQee