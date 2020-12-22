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Haber Giriş: 22.12.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Valisi Yerlikaya: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık

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Son dakika... İstanbul Valisi Yerlikaya: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık." açıklamasını yaptı. Yerlikaya, "Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.

Hastanede yatan sayısı %40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %25 oranında azaldı.

Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz."

İstanbul Valisi duyurdu: Koronavirüs vaka oranı yüzde 40 azaldı...
İstanbul Valisi duyurdu: Koronavirüs vaka oranı yüzde 40 azaldı...

 

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