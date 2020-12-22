Son dakika... İstanbul Valisi Yerlikaya: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık." açıklamasını yaptı. Yerlikaya, "Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.
Hastanede yatan sayısı %40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %25 oranında azaldı.
Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz."
#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2020
Hastanede yatan sayısı %4️⃣0️⃣ oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %2️⃣5️⃣ oranında azaldı.
Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz. pic.twitter.com/tx0olslQJq
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